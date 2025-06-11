Легалізація праці на Тернопільщині: понад 24,5 тисячі працевлаштованих, мільйони — до бюджету
Упродовж перших п’яти місяців 2025 року на Тернопільщині вдалося суттєво активізувати процес легалізації праці. За офіційними даними Головного управління ДПС в області, лише з січня по травень офіційно працевлаштовано 24 557 осіб. Це не лише суттєвий показник детінізації ринку праці, а й гарантія соціального захисту для тисяч людей.
Особливо результативним став травень: лише за один місяць офіційно оформили трудові відносини 5754 особи. Усі вони тепер мають право на лікарняні, пенсії, оплату декретних та інші державні гарантії.
📊 Заходи впливу на боржників
У межах роботи з недобросовісними роботодавцями податківці разом із місцевою владою заслухали керівників семи підприємств, що мали заборгованість із зарплати, податків і ЄСВ. Як результат — погашено:
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3,7 млн грн заборгованої зарплати,
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682,4 тис. грн — податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),
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899,7 тис. грн — єдиного соціального внеску.
Також після роз’яснювальної роботи з 32 підприємствами 27 із них частково або повністю ліквідували борги. Це дало ще:
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3,2 млн грн зарплат,
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5,9 млн грн ПДФО,
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1,8 млн грн ЄСВ до бюджету.
📈 Підвищення зарплат — ще один результат
Контроль за рівнем оплати праці також дає позитивні результати. Після зустрічей з податківцями 190 підприємств підвищили зарплату своїм працівникам. Це забезпечило надходження 363,1 тис. грн ПДФО та 443,7 тис. грн ЄСВ.
Також у межах інформаційної кампанії охоплено 377 підприємств, із яких 348 підвищили зарплати, що дозволило залучити додатково:
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2,8 млн грн ПДФО,
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3,2 млн грн ЄСВ.
💬 «Наша мета — не штрафи, а офіційна робота і соціальні гарантії для людей. Результати свідчать, що діалог із бізнесом дає позитивний ефект», — зазначають у ДПС Тернопільщини.