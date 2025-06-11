Легалізація праці на Тернопільщині: понад 24,5 тисячі працевлаштованих, мільйони — до бюджету

Упродовж перших п’яти місяців 2025 року на Тернопільщині вдалося суттєво активізувати процес легалізації праці. За офіційними даними Головного управління ДПС в області, лише з січня по травень офіційно працевлаштовано 24 557 осіб. Це не лише суттєвий показник детінізації ринку праці, а й гарантія соціального захисту для тисяч людей.

Особливо результативним став травень: лише за один місяць офіційно оформили трудові відносини 5754 особи. Усі вони тепер мають право на лікарняні, пенсії, оплату декретних та інші державні гарантії.

📊 Заходи впливу на боржників

У межах роботи з недобросовісними роботодавцями податківці разом із місцевою владою заслухали керівників семи підприємств, що мали заборгованість із зарплати, податків і ЄСВ. Як результат — погашено:

3,7 млн грн заборгованої зарплати,

682,4 тис. грн — податку на доходи фізичних осіб (ПДФО),

899,7 тис. грн — єдиного соціального внеску.

Також після роз’яснювальної роботи з 32 підприємствами 27 із них частково або повністю ліквідували борги. Це дало ще:

3,2 млн грн зарплат,

5,9 млн грн ПДФО,

1,8 млн грн ЄСВ до бюджету.

📈 Підвищення зарплат — ще один результат

Контроль за рівнем оплати праці також дає позитивні результати. Після зустрічей з податківцями 190 підприємств підвищили зарплату своїм працівникам. Це забезпечило надходження 363,1 тис. грн ПДФО та 443,7 тис. грн ЄСВ.

Також у межах інформаційної кампанії охоплено 377 підприємств, із яких 348 підвищили зарплати, що дозволило залучити додатково:

2,8 млн грн ПДФО,

3,2 млн грн ЄСВ.

💬 «Наша мета — не штрафи, а офіційна робота і соціальні гарантії для людей. Результати свідчать, що діалог із бізнесом дає позитивний ефект», — зазначають у ДПС Тернопільщини.