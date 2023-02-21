Сьогодні, 21 лютого, не виключатимуть світло у Тернопільській області

‼️Шановні споживачі!

💡Інформуємо, що у вівторок, 21 лютого у Тернопільській області не буде погодинних відключень та будь-яких інших обмежень електропостачання.

⚡️Енергетики ВАТ «Тернопільобленерго» цього дня проводитимуть режимні вимірювання реального споживання електроенергії усіма споживачами області. Режимний вимір необхідно провести для визначення дозволеної величини навантаження (ліміту) на нашу область.

‼️Тож, 21 лютого використовуйте електроенергію у максимально комфортному для себе режимі.

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