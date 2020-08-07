Сьогодні в парку на Тернопільщині вандали підпалили місце барбекю

Сьогодні в парку «Молодіжний» підпалили місце барбекю. Це призвело до пошкодження комунального майна, а могло б і стати причиною масштабної пожежі.

Про це повідомили у Заліщицькій міській раді.

Закликаємо всіх: будьте відповідальними й вихованими людьми, дбайливо ставтеся не тільки до себе, а й до рідного міста…, – зазначили в Заліщицькій міській рада. – Якщо ж ви були очевидцем події чи знаєте, хто може мати до цього відношення, будь ласка, повідомляйте приватно в повідомленнях Заліщицькій міській раді або ж телефонуйте до правоохоронних органів.