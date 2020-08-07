Водолази перекрили труби через які, ймовірно, забруднюється Тернопольський став

На ділянці набережної Тернопільського озера виконується тампуванню двох труб з метою запобігання несанкціонованого скиду відходів.

Реагуючи на звернення громадськості про можливий скид в водойму забруднюючих речовин, та після перемовин з підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій, водолази здійснили тампування двох десятиметрових труб, які знаходяться на дні озера.

Як повідомляє заступник голови Леонід Бицюра, також у міській раді завершили підготовку проектної документації щодо очистки донних відкладів озера та провели фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження факторів його забруднення . Наразі фахівці напрацювали алгоритм дій, за яким відсікають почергово кожен фактор ризику, що впливає на Тернопільське озеро.

До слова, триває виготовлення проектної документації щодо очистки мулу в районі «Маяка» та центральної частини озера. Також підготовлена документація на влаштування дощового коллектора в парку ім. Т.Г. Шевченка.