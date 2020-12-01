Спеціальні мобільні бридали мають перевірити всі медичні заклади Тернопільщини

У Тернопільській області сформовані мобільні бригади, до складу яких входять фахівці сфери охорони здоров’я та управління капітального будівництва. Вони відвідають кожен медзаклад області та оглянуть його технічне забезпечення.

Як зазначив голова ОДА Володимир Труш, це будуть, швидше допомога головним лікарям, а не перевірки.

«У нас головні лікарі сьогодні виконують функції будівельників, економістів, інженерів. Вони забезпечують лікувальний процес, відповідають за обладнання лікарень. Це велике навантаження. Щоб їм допомогти, ми направлятимемо у заклади мобільні групи, які зможуть проконсультувати, порадити і одразу на місці допомогти. Мені важливо знати реальну картину у кожному закладі. Намагаюся побувати в них особисто, бо простіше попередити проблему, ніж долати її наслідки», – каже Володимир Труш.