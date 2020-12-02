У Тернополі розшукують помічників Святого Миколая

У Тернополі розпочалася щорічна благодійна акція “Святий Миколай дітям Тернопілля”.

Цьогоріч на подарунки від благодійної акції очікують 250 тернопільських дітей. Організатори впевнені, що тернополяни зможуть створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітей.

Стати помічником Святого Миколая просто:

1. Можна придбати необхідні речі дітям( іграшки, солодощі, канцтовари, книжки.. і т.д. та принести до Карітас Тернопіль

2. Розмістити скриньку для пожертв у своєму магазині, аптеці, кафе тощо, але попередньо узгодивши це з організаторами акціїзапросити друзів та з організувати допомогу ( з ідеями можна звертатися до благодійного фонду)

3. Дану благодійну акції започаткували і щороку проводять працівники благодійної організації “Карітас Тернопіль”.

4. Перерахувати кошти на рахунок Благодійна організація «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас»

ЄДРПОУ 21162280

Україна, м. Тернопіль

вул. Замонастирська, буд. 1

ЦФ ПАТ Кредобанк

МФО 325365

Р/р

ІВAN UA 68 3253650000002600201171387

Творити добро разом значно легше та приємніше!