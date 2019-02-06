Михайло Корда відзначив найкращих студентів тернопільського медичного університету

Під час чергового засідання вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, яке відбулося 29 січня 2019 року, ректор ТДМУ, професор Михайло Корда вручив подяки найкращим студентам вишу за їхні досягнення в навчанні, науці, спорті, творчості, благодійній та громадській діяльностях. Відзначення тих, хто упродовж календарного року мав значні досягнення у вищезгаданих напрямках уже котрий рік поспіль є традиційним в ТДМУ. Відбір найкращих відбувається на конкурсній основі центром виховної роботи і культурного розвитку. Таким чином адміністрація вишу стимулює молодих людей до розкриття своїх талантів, самореалізації ще під час навчання.

У номінації «Кращий студент-науковець ТДМУ 2018 року» стала Марія Рябоконь. Вона неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях різного рівня.

«Кращим студентом-відмінником у навчанні ТДМУ 2018 року» обрано Оксану Регу, яка крім відмінних успіхів у навчанні, відзначилася участю у конференціях і призовими місцями в предметних олімпіадах, зокрема посіла перше місце з навчальної дисципліни «Хімія», друге місце з навчальної дисципліни «Медична хімія».

У номінації «Кращий студент – культурно-мистецький діяч ТДМУ 2018 року» перемогла Христина Врублевська. Вона – переможець ХІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу студентів-медиків і медичних працівників України «Ліра Гіппократа». Представляла ТДМУ на відкритому студентському пісенному фестивалі-конкурсі «Окрилені піснею» і виборола перше місце в категорії «Естрадний вокал» серед аматорів.

«Кращим студентом – громадським діячем» став Едуард Крутько. Хлопець започаткував етно-фестиваль «Під дідовими липами», заснував музей «Древо». У жовтні 2018 року Едуард отримав відзнаку Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса, в рамках якої отримав фінансування на реалізацію власного проекту. Завданнями проекту було залучення молоді до вивчення та популяризації традиційної української культури.

У номінації «Кращий студент-волонтер ТДМУ 2018 року» було обрано Мар’яну Позунь. Вона була організатором і учасником таких акцій, як «Миколай про тебе не забуде»; День боротьби з ВІЛ/СНІД (лекція для школярів); День психічного здоров’я (лекція та анкетування для працівників поліції з метою запобігання та виявлення ризиків депресії та емоційного вигорання); День боротьби з цукровим діабетом; День зору; Міжнародний день онкохворих дітей. Також організувала ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених від ТДМУ; конференцію Innovative surgery UAMED.

«Кращим студентом-спортсменом ТДМУ 2018 року» став Владислав Довгалюк, який має багато перемог в такому виді спорту, як історично-середньовічний бій.

Бажаємо нашим активістам подальших успіхів та нових здобутків. Будемо раді їхнім новим перемогам і досягненням.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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