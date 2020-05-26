У центрі Тернополя чергова «земельна схема»!

Виявив її член команди «Сила Людей», учасник бойових дій Андрій Столяров. У самому центрі міста, на вулиці, де він виріс та проживає по сьогодні, безкоштовно передано приватній особі частину прибудинкової території з зеленими насадженням одного з багатоквартирних будинків (вул. Крушельницької, 1), що поряд з Обласною радою та державною адміністрацією.

На даний момент ніхто ще не здогадується, що затишна земельна ділянка з високими деревами, якою на даний момент користуються усі місцеві мешканці, вже перебуває в приватній власності з правом будівництва житлового будинку.

Історія цієї оборудки наступна: 1️⃣ Спершу, 20 квітня 2018-го року, міський голова Сергій Надал та 33 депутати з усіх фракцій одностайно приймають рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0365га за адресою вул. Я.Гніздовського гр.Мельнику Василю Івановичу (кадастровий номер 6110100000:02:017:0053)»

Посилання на рішення – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/19962.html 2️⃣ Далі, 5 квітня 2019-го року, міський голова Сергій Надал та 31 депутат знову ж таки одностайно приймають рішення «Про затвердження проекту землеустрою» даної ділянки.

Посилання на рішення – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/28508.html 3️⃣ І заключним кроком оборудки – змінюється власник ласої землі. Вона переоформляється (продається?) громадянину Кіянчуку Володимиру Володимировичу. ❗️Вважаємо такі дії влади аморальними, злочинними проти громади та неприпустимими! Андрій Столяров та уся команда «Сили Людей» Тернополя вимагає від міського голови та депутатів повернути у власність громади цінну й рідкісну земельну ділянку зелених насаджень в центральній частині міста. Для цього вчинити всі можливі дії: від скасування прийятих рішень до викупу її у власність громади за власний кошт міського голови та депутатів!