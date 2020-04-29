Стан справ в обласній психоневрологічній лікарні Почаєва, де на короновірус захворіли лікарі і пацієнти

У працівників Почаївської обласної психоневрологічної лікарні зафіксовано випадки захворювання на COVID -19. Про це працівникам Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини повідомила головний лікар закладу Лариса Василюк, яка зараз перебуває на лікуванні у зв’язку з виявленим у неї гострої респіраторної коронавірусної інфекції COVID -19.

За її словами, крім неї ще один лікар перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні з діагнозом COVID-19.

«Станом на 27 квітня у 26 пацієнтів відділення для чоловіків було лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19. Четверо з них переведено до центральної міської лікарні м. Почаєва, у решти перебіг захворювання наразі проходить у легкій формі», – зазначила Лариса Василюк.

Також головний лікар Почаївської обласної психоневрологічної лікарні зазначила, що 25 квітня додатково було здійснено забір зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 лише 30-ти пацієнтів та персоналу, оскільки не вистачило пробірок для забору крові. «Придбання пробірок профінансовано і після їх отримання, лікарнею будуть здійснені дослідження у решти пацієнтів і працівників. Результати досліджень очікуються», – повідомила головлікар. Почаївська обласна психоневрологічна лікарня розрахована на 100 ліжко-місць, на сьогодні у закладі перебуває 62 особи. За словами головного лікаря, з 12 березня у лікарні запроваджено карантинні заходи. Зокрема, на планове лікування не приймаються нові пацієнти. Пацієнти, стан яких дозволяє продовжувати лікування в амбулаторних умовах, виписуються. Працівники забезпечуються індивідуальними засобами захисту у межах виділеного фінансування (додаткового фінансування не виділено, засобів недостатньо). Також було запроваджено температурний скринінг всіх працівників перед робочою зміною, закуплені дезінфікуючі засоби, забезпечено жорсткі обмеження для спілкування з відвідувачами і між пацієнтами відділення для чоловіків і жінок. У самому Почаєві, у зв’язку із вірогідністю поширення інфекції, запроваджені жорсткі вимоги до дотримання санітарно-гігієнічних норм. Крім того, у закладі на стаціонарному лікуванні перебувають понад 40 пацієнтів, які потребують влаштування до закладів соціального захисту населення. До того ж, частина з них є мешканцями інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що посвідчують особу. На адресу Тернопільської ОДА буде підготовлено акт реагування Уповноваженого ВРУ з прав людини.