80 саджанців декоративних персиків подарували у парк Заліщиків два садоводи

декоративних персиків. Сподіваємося, що висаджені деревця, які з роками забуяють зеленню, принесуть затишок та комфорт, упорядкована територія сприятиме повноцінному відпочинку заліщан та гостей міста.

Велика вдячність сім’ї Собчишиних за небайдуже ставлення до озеленення міста. В народі говорять, що добра людина – це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Щиро дякуємо Вам за створення зони комфорту для жителів нашого міста, за те що допомогли зробити територію парку «Молодіжний» затишною, привітною та гостинною!