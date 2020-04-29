80 саджанців декоративних персиків подарували у парк Заліщиків два садоводи
Окрасою парку «Молодіжний» у Заліщиках незабаром стане персикова алея.
Ніжні оксамитові квіти рожевого кольору справлятимуть незабутнє враження та милуватимуть око жителів і туристів міста. Саджанці декоративних персиків подарували садоводи із села Лисівці – Михайло та Світлана Собчишин.
Про це повідомляє Заліщицька міська рада:
- Заліщицька міська рада висловлює щирі слова подяки садоводам із села Лисівці Михайлу та Світлані Собчишиним, які за власної ініціативи подарували 80 саджанців декоративних персиків. Сподіваємося, що висаджені деревця, які з роками забуяють зеленню, принесуть затишок та комфорт, упорядкована територія сприятиме повноцінному відпочинку заліщан та гостей міста.
Велика вдячність сім’ї Собчишиних за небайдуже ставлення до озеленення міста. В народі говорять, що добра людина – це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. Щиро дякуємо Вам за створення зони комфорту для жителів нашого міста, за те що допомогли зробити територію парку «Молодіжний» затишною, привітною та гостинною!