Внаслідок проходження паводкової хвилі по річці Дністер на Тернопільщині станом на 17:00 25 червня спостерігаються такі негативні наслідки:

У селі Устя Зелене Монастириського району відбувся частковий розмив дамби (призначена для захисту сільськогосподарських угідь с. Устя Зелене ) внаслідок чого відбулося затоплення сільгоспугідь (орієнтовна площа затоплених сільськогосподарських угідь 600 га). З небезпечної зони відселено 57 місцевих жителів.

У селі Коропець Монастириського району підтоплено 42 приватних домогосподарства, орієнтовно 46 га с/г угідь, (42 господарських та 38 житлових будівель). З небезпечної зони відселено орієнтовно 107 чол. місцевого населення.

У селі Вістря Монастириського району підтоплено орієнтовно 25 га с/г угідь, 24 приватних домогосподарства, (24 господарських будівель, 8 житлових будівель). З небезпечної зони відселено орієнтовно 12 чол. місцевого населення.

Небезпечна ситуація склалася і в Заліщицькому районі.

У місті Заліщики Заліщицького району підтоплено підвальне приміщення Обласного дитячо-комунального санаторію площею 550 м.кв. У селі Колодрібка підтоплено с/г угіддя загальною площею 1,5 га. У селі Синьків підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,85 га. У селі Зозулинці підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,09 га.

У селі Добрівляни підтоплено с/г угіддя загальною площею 1,3 га, 2 домогосподарста та 2 господарські будівлі. У селі Івано Золоте підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,8 га.

У селі Устечко підтоплено 3 житлових будинки, 3 домогосподарства, відселено 8 чол., загальна площа підтоплених с/г угідь орієнтовно 6 га.

Негативні наслідки торкнулися і Бучацького району. У селі Набережна підтоплено с/г угіддя загальною площею 4 га. У селі Нижній Сновидів підтоплено с/г угіддя загальною площею 2 га. У селі Губин підтоплено с/г угіддя загальною площею 2 га.

На Борщівщині постраждали три села. У селі Устя підтоплено с/г угіддя загальною площею 13 га.

У селі Дністрове підтоплено с/г угіддя загальною площею 0,5 га.

У селі Вільхівці підтоплено с/г угіддя загальною площею 1 га.

Всього затоплено: 117 будівель (49 житлових та 68 господарських), сільськогосподарських угідь – 704 га.

З небезпечної зони відселено 184 особи місцевого населення.

Рівень води в р. Дністер на гідрологічних постах в с. Нижнів з 12.00 год. пішов на спад, в м. Заліщики поступово зростає орієнтовна на 5-7 см. за годину.

За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області