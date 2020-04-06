На полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» вже понад два тижні тривають весняно-польові роботи.

До посівної залучено 50 одиниць техніки та майже 150 працівників. Агропідприємство завершило посів ярих зернових культур. Зараз сіють соняшник, на черзі – кукурудза.

Працівники Бучачагрохлібпрому» приєдналися до всеукраїнського флешмобу. Вони розпочали польові роботи, тримаючи у руках плакати: «Ми вийшли в поле заради вас. Залишайтеся вдома заради нас».

Помічник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Віталій Шевчук каже, попри карантин, працівники підприємства, мінімізувавши контакти, розпочали весняно-польові роботи.

– Карантинні обмеження внесли свої корективи у роботу багатьох підприємств. Незважаючи на це, колектив «Бучачагрохлібпрому» прийняв рішення розпочати польові роботи, аби не залишити людей без хліба. Наші працівники вийшли в поле, а краян просять залишатися вдома та бути спокійними, бо про хліб ми подбали. Посівну розпочали всередині березня з ярих зернових культур. Завершуємо сіяти соняшник, а вже завтра-післязавтра візьмемося за кукурудзу. Якщо погода не буде примхливою, посівну звершимо за десять днів, – зазначив Віталій Шевчук.