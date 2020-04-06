Засобів індивідуального захисту для медперсоналу на Монастирищині вистачає на наступні 10 днів. Ліків — на тиждень

Перше. Попередні 15 днів біозразки забиралися в основному з Монастириського р-ну. Зараз почали приймати їх з інших районів. Одна вірусологічна лабораторія не взмозі обробляти одночасно велику кількість біоматеріалів.

Друге. В зв”язку з першим, зараз змінюється порядок забору проб. Якщо попередні 2 тижні ми в першу чергу знімали зразки у підозрілих, контактних та медперсоналу, то тепер біопроби братимуться в першу чергу у підозрілих з симптомами (температурою, утрудненим диханням або кашлем).



