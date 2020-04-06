Засобів індивідуального захисту для медперсоналу на Монастирищині вистачає на наступні 10 днів. Ліків — на тиждень
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.
- На 9.00 інформація з обллабораторії не поступила, – написав Павло Дронь на своїй сторінці у Фейсбуці. – Щоб запобігти різним догадкам, скажу чому. Перше. Попередні 15 днів біозразки забиралися в основному з Монастириського р-ну. Зараз почали приймати їх з інших районів. Одна вірусологічна лабораторія не взмозі обробляти одночасно велику кількість біоматеріалів.
Друге. В зв”язку з першим, зараз змінюється порядок забору проб. Якщо попередні 2 тижні ми в першу чергу знімали зразки у підозрілих, контактних та медперсоналу, то тепер біопроби братимуться в першу чергу у підозрілих з симптомами (температурою, утрудненим диханням або кашлем).
На цей час в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом – 107 осіб.
Засобів індивідуального захисту для медперсоналу вистачає на наступні 10 днів. Ліків вистачає на тиждень. Ми працюємо.
Окремо хочу подякувати за винахідливість під час карантинних заходів отцю Володимиру з Монастириської Церкви Воздвиження Чесного Хреста! Вчора він разом з дяком Мирославом відправляли Богослужіння в онлайн версії. Парафіяни через відеозв’язок під час Служби, подаючи в коментарях імена своїх рідних та близьких, могли замовити отцю молитву за їх здоров”я. Духовна діджиталізація під час пандемії… Слава Ісусу Христу!