«Директор сьогодні в громаді — це раб»: на Тернопільщині спалахнув освітній скандал

1 вересня у Мельнице-Подільському ЗЗСО І–ІІІ ступенів вчителька початкових класів Галина Кушнір публічно виступила із різкою критикою змін, які відбуваються у школі. Педагогиня говорила про звільнення попередньої директорки Галини Боднарчук, закриття групи продовженого дня, звільнення медичної сестри та кадрові рішення у закладі. Під час виступу до неї вийшли колеги, підтримавши її позицію.

За словами Галини Кушнір, попередня директорка школи Галина Боднарчук пропрацювала у закладі 35 років, десять із них — на посаді керівниці.

«Один букет — у подяку Галині Михайлівні за її працю. 35 років вона працювала в цій школі. 10 років пропрацювала директором цієї школи. Ви знаєте, не було кому вручити букет».

Педагогиня стверджує, що Галина Боднарчук залишила посаду після ситуації, яка склалася навколо її подальшої роботи у школі.

«Галина Михайлівна звільнилася з директора школи за власним бажанням. Ми знаємо, як довели Галину Михайлівну до того власного бажання».

За словами Кушнір, після звільнення з посади директорки Галині Боднарчук залишили лише частину педагогічного навантаження.

«Галина Михайлівна залишила за собою нещасних 10 годин вчительства. Вона прийшла, відмовилася від чотирьох, просила шість годин».

Вчителька також заявила, що зверталася до нової директорки школи Лариси Стрільчук із проханням надати документи, які стосуються відповідних рішень. За словами Галини Кушнір, документів вона не отримала.

«Лариса Дмитрівна не підписала цю заяву Галині Михайлівні. Чому це залишається поза кадром? Вона не підписала».

Окремо педагогиня говорила про зміни, які, за її словами, відбулися у школі після зміни керівництва.

«Я цю школу, це подвір’я цієї школи вважала своїм райським куточком. Знаєте, до якої пори? Доки не висадився десант».

«В нашій школі звільнена медсестра»

Серед проблем, які Галина Кушнір озвучила під час виступу, — звільнення медичної сестри.

«В нашій школі звільнена медсестра. В нашій школі не потрібна медсестра, а 440 дітей».

Також вона заявила про закриття групи продовженого дня.

«В нашій школі закрита група продовженого дня. Руками виконкому, руками депутатів, не Боднарчуком. Він все робить через виконком, він все робить через депутатів».

За словами вчительки, офіційного документа про закриття групи їй не надали.

«Лариса Дмитрівна не надала мені жодного офіційного документа по закриттю групи продовженого дня, по звільненню медичної сестри».

Кушнір стверджує, що батьки подавали заяви щодо роботи групи.

«А група є. 18 заяв батьків написано — відкрити групу. Виконком закрив цю групу».

Педагогиня також розповіла про працівницю дошкільної групи, яка, за її словами, мала педагогічну освіту, однак після зміни рішення щодо групи була змушена змінити посаду.

«Вихователь з двома дипломами педагога і магістра… була звільнена і яку заставили переписати заяву з вихователя на няню, тому що група закрита».

«Я буду захищати цей куточок»

Галина Кушнір наголосила, що не збирається мовчати про те, що відбувається у школі.

«Я мовчати більше не буду. Свою школу, свою країну не дам я знищити».

Вона також заявила, що звертатиметься до відповідних органів та очікує на приїзд представників адміністрації.

«Ми чекаємо на наступний тиждень адміністрацію. Я думаю, що ми подолаємо. Не треба мовчати».

Окремо вчителька розповіла про розмову з головою Мельнице-Подільської громади Володимиром Боднарчуком щодо призначення нового директора.

«Я до Боднарчука задала пряме запитання: чому ніхто з нашого колективу? Він сказав, що в часі війни він має приймати рішення право одноосібно».

Таке пояснення, за словами педагогині, викликало у неї обурення.

«Директор сьогодні в громаді — це раб. Це раб, який сидить пів дванадцятої в кабінеті Кужельки і здає навчальний план. Це реалії нашої громади. Це реалії нашого життя».

Наприкінці виступу Галина Кушнір закликала колег не залишатися осторонь.

«Ми кожен боремося по одному. Ми не повинні боротися самі. Ми повинні згуртуватися».

Після цього до Галини Кушнір вийшли її колеги-вчителі. Вони стали поруч із педагогинею, таким чином публічно продемонструвавши підтримку її позиції.

Сама вчителька подякувала колективу за підтримку.

«Я щиро дякую кожному своєму колезі».

А завершила виступ словами:

«Ми будемо працювати згідно Конституції України, чинного законодавства і всіх норм по правах захисту дітей, людей і всіх».