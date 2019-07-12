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Володимир Іванишин: Проблеми лікарів Чортківщини – це наші проблеми. Будемо їх вирішувати

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Володимир Іванишин відповів на актуальні запитання  та подискутував  з персоналом Чортківської центральної районної лікарні.

Говорили про медичну реформу,  економічний стан та подолання корупції в України. Щодо останнього, то політик поділився своїм планом конкретних дій  вирішення питання.

– Сьогодні найважливіша проблема яка є – корупція. І подолати її сьогодні цю корупцію, сьогодні робиться імітація її подолання, але подолати її  можна лише зміною соціально-політичної системи в Україні, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по виборчому округу №167 Володимир Іванишин.

Після зустрічі головний лікар Чортківської  лікарні розповів, програма політика йому імпонує,  адже чимало в ній передбачено  саме для розвитку медичної сфери. Каже, запропонований Володимиром Іванишиним план конкретних дій  може значно покращити життя українців.

– Мені подобається позиція Іванишина, адже його позиція стосовно того, що ми повинні зберегти Україну і ми повинні її розвивати, боротися з  корупцією, проводити адміністративно-територіальну реформу, проводити зміни у всіх галузях для того, аби люди зрозуміли, що влада працює для народу, – каже головний лікар Чортківської центральної комунальної районної лікарні Роман Чортківський.

Володимир Іванишин розповідає,  якщо  пройде до парламенту, то й надалі активно співпрацюватиме з персоналом місцевих лікарень. Політик впевнений, саме таким чином можна дізнатися максимум про проблеми та потреби галузі.

– Я думаю, хто краще знає в Чортківській районній лікарні від  вас і від вашого  колективу про те, що вам потрібно. До вас просто потрібно  прислухатися і не заважати в тому випадку,  якщо  не знаєш як допомогти. В мене такий принцип, – каже Володимир Іванишин.

Володимир Іванишин зазначає, розвиток медичної галузі  є  одним з  пріоритетних напрямків в роботі його команди, адже попри всі проблеми здоров’я людей є  найголовнішою  цінністю.

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