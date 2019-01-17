Студенти Кременецької академії досліджують в музеї унікальну колекцію гербаріїв

У співпраці з КОГПА ім. Тараса Шевченка сьогодні в Кременецькому краєзнавчому музеї тривають дослідження колекції гербаріїв, які зберігалися у фондосховищах довгі роки.

Ця колекція гербаріїв рослин Кременецьких гір була зібрана в 1940-1950 рр. студентами Кременецького державного учительського інституту.

На світлині: головний зберігач фондів музею Оксана Павець та студент кафедри біології, екології та методики її викладання Оксана Семенчук передає музею декілька оновлених гербаріїв.