Ситуація із забезпеченням інсуліну в Тернополі найскладніша в області. Відповідальна за це місцева влада

Держава забезпечила безкоштовним інсуліном хворих на діабет жителів Тернопільщини на 40% відсотків. Чому так склалось та хто мав би профінансувати закупівлю ліків для інсулінозалежних у програмі «Тема дня» на UA:Тернопіль розповів Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоровя Тернопільської ОДА.

«Раніше, якщо держава недофінансовувала витрати на придбання інсуліну, обласна рада виділяла ці кошти з інших статей бюджетної субвенції для нашої області. Три роки тому з державного бюджету ми отримали 16 мільйонів гривень на придбання ліків для хворих на цукровий діабет. Необхідно було ще 25 мільйонів, які ми додали, а це гроші передбачені на заробітні плати лікарям та розвиток третинного рівня медицини.

Але тепер ми даємо зрозуміти, що забезпечення інсуліном це не лише проблема держави. Об’єднані територіальні громади мають кошти на те, щоб взяти на себе частину витрат на закупівлю інсуліну», – розповів Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

У 2019 році держава виділила для хворих на цукровий діабет жителів Тернопільщини 16 мільйонів гривень, при необхідності 34 мільйони.

Найскладніша ситуація із забезпечення інсуліном у місті Тернополі. До кінця року аби профінансувати витрати на медикаменти не вистачає 6 мільйонів гривень. Є проблеми з інсуліном у Мельниці-Подільській, Гусятині та Монастириську, додав Роман Островський, голова ГО «Об’єднання батьків дітей і молоді Тернопілля, які хворіють на цукровий діабет».

Субвенцію на придбання інсуліну цьогоріч розподілили по місяцях, щоб державних коштів вистачило до кінця року. Таким чином органам місцевого самоврядування доведеться щомісяця на 60% дофінансовувати цю статтю витрат.

«Відповідальні за незабезпеченість інсуліном – керівники органів місцевої влади, але критичної ситуації обласна державна адміністрація не допустить», – додав Володимир Богайчук.

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