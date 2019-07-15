Тернопільський університет зайняв перше місце серед українських вишів за результатами якості наукової діяльності університетів світу

У липні опубліковано оновлений рейтинг (липень 2019, версія 8.0.0, beta!, http://webometrics.info/en/transparent), що формувався на основі аналізу цитованості вчених базою Google Scholar, здійсненого Webometrics.

Цього року до рейтингу увійшли лише 70 українських зво, і лідером серед них є Тернопільський національний економічний університет!

Якісне та дієве використання наукового контенту забезпечив високопрофесійний колектив Бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ.

Наукова спільнота ТНЕУ вкотре підтвердила, що гідна вимог часу! Саме тут кожен студент має можливість переймати досвід і знання від висококваліфікованих прогресивних наставників! Отож, абітурієнти, хто ще не визначився з вибором закладу вищої освіти – обирайте ТНЕУ! Тут об’єднують найкращих!