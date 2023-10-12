Теребовлянщина втратила ще одного Героя – загинув Ігор Сенчуку

Теребовлянська громада втратила ще одного славного сина, ще одного Героя, який відважно боронив Україну, повідомляють у міській раді. На війні загинув солдат, водій реактивного артилерійського взводу, мешканець с.Підгайчики Сенчак Ігор Романович, 1974 р.н.

Життя захисника обірвалося 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу с.Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області.

🙏Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого військовослужбовця. Неможливо не відчувати біль за кожного з наших мужніх захисників. Дякуємо Ігорю Сенчаку за подвиг, відданість українському народу, стійкість, мужність та патріотизм! Доземно вклоняємось перед його пам’яттю.

Вічна та світла пам’ять Герою!🙏🕯

Навіки честь і слава нашому захисникові!💙💛

Ігор Сенчак мобілізований на військову службу 21.05.2022 р. У цивільному житті був будівельником. У Героя залишилися батьки, дружина, двоє синів, внучка.