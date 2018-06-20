Теребовлянська громада розвіює міфи про те, що центр громади забирає всі кошти собі

У Теребовлянській громаді наочно показали скільки коштів було витрачено на деякі населені пункти громади. Було представлено скільки села сумарно заробили за минулий рік, а також – загальну суму коштів, які було вкладено у реконструкцію та розвиток населених пунктів. Інфографіка відображає також напрями та сфери витрачання коштів громади. Завдяки такій наочності міф щодо витрачання бюджету громади лише на центр ОТГ – немає права на існування.

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