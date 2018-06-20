“Правий Сектор” через засідання в тернопільському суді заявляє про дискредитацію націоналістів

Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбувається судове засідання.

Члена “Правого Сектору” Павла Гривняка – друга “Росомаху” – обвинувачують у погромі ромського табору, яке відбулось 22 травня у смт. Велика Березовиця. До того ж, йому інкримінують збройний напад(хуліганські дії із застосуваням зброї). Доказової бази про причетність нашого побратима до даного правопорушення у правоохоронців немає, і це логічно, тому що Павло ніколи не мав власну зброю, – кажуть у “Правому Секторі”.

Отож, да ну справу можна розглядати як спроба дискредитувати націоналістів в очах суспільства. Ми вимагаємо справедливого суду і залишаємо за собою право відстоювати честь та гідність нашого побратима будь-якими способами, – кажуть активісти.