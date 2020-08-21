Теребовлянський психоневрологічний інтернат переведено в режим повної ізоляції до чергового засідання місцевої комісії з питань технегенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при РДА.

У закладі повинні суворо дотримуватись тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19 та терміново вирішити питання щодо проведення тестування працівників на коронавірусну інфекцію COVID – 19. Також в будинку-інтернаті обмежено переміщення працівників без потреби у інші кабінети/приміщення, не пов’язані з виконанням посадових обов’язків.

📌Ці та інші рішення прийнято сьогодні, 21 серпня, на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації, яке провів голова РДА Ярема Шатарський, та викликані спалахом у Теребовлянському психоневрологічному інтернаті коронавірусної інфекції COVID – 19.

📌Як зазначили представники галузі охорони здоров’я району, в психоневрологічному інтернаті є вже 11 офіційно підтверджених випадків зараження короновірусом. Ще 60 осіб знаходяться з підозрою на COVID – 19.

📌Загалом же станом на 21.08.2020 р. в Теребовлянському районі у 98-и випадках лабораторно підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. На стаціонарному лікуванні перебувають 8 осіб. Важкохворих, які б були підключені до апаратів ШВЛ, нема. 39 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні. 51 особа одужала.

🟡З 24 серпня Теребовлянський район віднесено до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Це означає, що до всіх обмежень зеленої зони додається заборона відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

✅Нагадаємо, “зелена” зона передбачає: носіння масок та респіраторів у громадських будівлях, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті тільки в межах сидячих місць.