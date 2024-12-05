Тергромади Тернопільщини отримали від платників області майже 8 млрд грн податкових платежів

Упродовж січня-листопада цього року до місцевих бюджетів області надійшло 7,9 млрд грн податкових платежів. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромади Тернопільщини за 11 місяців року отримали 5 млрд 142,6 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 1 млрд 281,2 млн грн єдиного податку. Також на 590,1 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 356,5 млн грн – податок на нерухоме майно.