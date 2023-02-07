Тернопільщина: до зведеного бюджету у січні надійшло більше мільярда гривень

Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

Так, у січні 2023 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ГУ ДПС у Тернопільській області, становлять 1 млрд 213 тис. грн. Це на 31 відсоток, або ж на 236,8 млн грн більше, ніж у січні минулого року.

До державного бюджету надійшло 366,7 млн грн, до місцевих бюджетів – 633,5 млн гривень.

Основні бюджетоутворюючі платежі державного бюджету – це податок з доходів фізичних осіб, у тому числі військовий збір, якого надійшло 147 млн грн, податок на додану вартість, якого у січні поступило до держбюджету 187,3 млн грн та податок на прибуток – 17, 6 млн гривень.

Що стосується місцевого бюджету, то порівняно із січнем 2022 року надходження зросли на 185,3 млн грн, або ж на 41,3 відсотки.