Основні прийоми та стратегії ставок на футбол в Україні

Ставки на футбол: стратегії та прийоми для виграшу

Беттери обирають для себе різні види спорту – все залежить від їхніх вподобань. При цьому, як мінімум один раз кожен пробував поставити ставку на футбол. Це не дивно, адже дана дисципліна одна з найпопулярніших. Її значно простіше прогнозувати ніж інші, адже є дуже багато інформації та наявний доступ до статистичних показників. Саме роблячи ставки на футбол, маєте всі можливості застосовувати стратегії та різноманітні прийоми.

Прийоми та стратегії ставок на футбол

Вирішивши зробити ставку на футбол, ви точно прагнете отримати віддачу у вигляді грошей. Тому пропонуємо розглянути найбільш дієві прийоми та стратегії. Зверніть увагу, вони не дають 100% гарантії виграшу, але знизити ризики вдасться.

Ставки на футбол в Україні регулюються урядом і контролюється державною компанією «Національна лотерея України». Згідно зі звітом Ukraine Gaming Industry Report, у 2020 році ринок спортивних ставок в країні оцінювався приблизно в 3,2 млрд грн, що становить приблизно 125 млн доларів. Футбол є найпопулярнішим видом ставок в Україні, коефіцієнти пропонуються як на внутрішні, так і на міжнародні футбольні матчі. В Україні є кілька сайтів і додатків для ставок, більшість із яких пропонує різні способи оплати та бонуси. По всій країні також є кілька фізичних пунктів ставок. Хоча онлайн-ставки є найпопулярнішими в Україні, фізичні ставки залишаються життєздатним варіантом для тих, хто живе поблизу букмекерської контори. Щоб дізнатися більше про ставки на футбол в Україні, прочитайте цю статтю (https://minjust.gov.ua/m/azartni-igri-v-ukraini-scho-varto-znati-gromadyanam) та цю статтю з Вікіпедії.

Ставки з низькими коефіцієнтами

Букмекерські ставки на футбол дуже популярні, в першу чергу на новачків. Не можна сказати, що користуючись цією тактикою зможете багато виграти, але і вірогідність програшу дуже низька. Отже, суть в тому, щоб обирати результати, які спрацюють.

Наприклад в грі «Барселона»-«Загреб» практично точно виграють іспанці, принаймні якщо вийдуть на матч своїм звичним складом. Подібний підхід можна використовувати, як для ігор збірних, так і для клубних турнірів, але основна умова, коли такі ставки на футбол заходять – зустріч фаворита з аутсайдером.

Варто врахувати, що навіть в такому випадку трапляється, що аутсайдер все ж виграє. Щоб не втратити свої кошти не варто робити крупні ставки.

Лайв ставки: ключові стратегії

Ставки на футбол сьогодні в форматі лайв також дуже затребувані. Вони цікаві тим, що можна досить об’єктивно оцінити мотивацію, стартовий склад, погоду та навіть суддівство. Всі ці фактори здатні впливати на результат.

Це потрібно враховувати обираючи ставки на футбол Україна під час матчу:

• аналіз необхідний, його потрібно робити до початку події;

• потрібно визначитись з лімітом – не перевищуйте банкролл;

• вчіться розпізнавати важливі деталі в поведінці команд в цілому та окремих гравців. Не рідкість ситуації, коли в лідера «гра не йде». Це вплине на команду в тому числі психологічно.

В футболі ставки варто робити виважено, незважаючи на те, який саме режим обрали. Об’єктивно оцінюйте ситуацію на полі.

Прогнози на великі тотали

Це досить незвичний вид ставки на футбол, підходить для досвідчених беттерів. Тотал – це загальна кількість забитих м’ячів, показаних карток, кутових, штрафних. Зазвичай, цей прогноз стосується саме голів. Тотал може бути більше чи менше певного показника. Коли вирішуєте складати парі на велику кількість м’ячів, потрібно врахувати чимало факторів. Раціонально ставити на такий результат після того, як футболісти «розкачаються», тобто увійдуть в ритм гри. Варто зважати, що велику кількість голів може забити лишень результативна команда, коли такі грають між собою, то шанси на великі тотали зростають.