Тернопільщина: до зведеного бюджету за 7 місяців надійшло майже 7,8 мільярдів гривень

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-липня цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 7 млрд 759млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року, який склавпонад 1,7 млрд гривень або ж 28,6 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 2,9 млрд гривень, що на 591,3 млн грн більше, ніж за 7 місяців торік. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (понад 1 млрд грн), податок з доходів фізичних осіб (951,7 млн грн) та податок на прибуток (497,7 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-червня цьогороку склали майже 4,9 млрд гривень. Це на 1,1 млрд або ж на 30 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!