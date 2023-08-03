Михайлу Головку повернуть вилучені кошти, але є нюанс

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників Михайла Головка і зобов’язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі. Цю інформацію підтвердив адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.

За його словами, наступне засідання у справі Головка запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У пресслужбі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит журналісти відправили.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили Головка та двох заступників голови обласної адміністрації на хабарі в 2,4 млн грн.

Головку обрали запобіжку у вигляді арешту з заставою в 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.

Апеляція ВАКС частково задовільнила скаргу захисту і пом’якшила запобіжку першому заступнику голови ОВА Дем’янчуку. Зокрема, йому дозволили відлучатися з Тернопільської області та зняла обовʼязок носити електронний браслет.

Стосовно заступника голови ОВА Гайдука Апеляція ВАКС залишила запобіжку без змін.