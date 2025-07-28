Тернопільщина має першого авторизованого митного брокера

Закон України № 3926-IX змінив підходи до регулювання митно-брокерської діяльності, замінивши застарілу систему видачі дозволів на сучасний механізм авторизації для митних брокерів. Офіційний старт переходу на нову модель відбувся 19 квітня 2025 року.

Результатом запровадження цих законодавчих новацій на Тернопільщині став наказ Держмитслужби про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності брокеру, зареєстрованому в нашому регіоні. Першою отримала цей статус фізична особа – підприємець Драган Ілона Андріївна.

«Отримання авторизації підтверджує відповідність брокера встановленим критеріям доброчесності, професійної компетентності та технічної спроможності, – зазначив в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора. – Ми зацікавлені в тому, щоб кожен учасник зовнішньоекономічної діяльності мав змогу працювати ефективно та прозоро. Наші фахівці консультують та надають методичну допомогу, щоб бізнес краще орієнтувався в оновлених процедурах».

Щиро вітаємо ФОП Драган Ілону Андріївну з отриманням відповідної авторизації!

Бажаємо нових звершень та плідної роботи!