10 тисяч євро на сучасне обладнання: Тернопільський центр служби крові виграв грант Посольства Німеччини

Тернопільський обласний центр служби крові став переможцем конкурсу мінігрантів, організованого Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Києві.

Назва проєкту — «Модернізація медичного обладнання для покращення заготівлі й зберігання тромбоцитів при лікуванні онкогематологічниххвороб у дітей та дорослих».

Загальний бюджет проєкту становить 539 тисячгривень, із яких 488 тисяч гривень (10 000 євро) профінансовані Посольством Німеччини, а 50,5 тисяч гривень — співфінансування закладу.

Проєкт передбачає закупівлю сучасного медичного обладнання — венозного сканера, шейкера(змішувача та інкубатора тромбоцитів) і запаювачаПВХ трубок. Це дозволить створити базову інфраструктуру для проведення тромбоцитаферезу, покращити якість компонентів крові, підвищити комфорт донорів і забезпечити стабільне постачаннятромбоцитів у лікарні області.

— З того часу, коли я очолив заклад, ми всіма силами працюємо над оновленням матеріально-технічної бази. Отримання цього гранту — ще один важливий крок, який допоможе нашим лікарням стабільно забезпечувати пацієнтів якісними компонентами крові. Ми вдячні Посольству Німеччини за підтримку важливих проєктів у сфері охорони здоров’я, — зазначив керівник Тернопільського обласного центру служби крові Василь Хомінець.

Термін реалізації проєкту — до 21 листопада 2025 року.