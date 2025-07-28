Холтери ЕКГ та АТ і медичні центрифуги від ФормаД: Надійність і точність для здоров’я
Компанія ФормаД є провідним постачальником медичного обладнання в Україні, що спеціалізується на продукції для лабораторій, клінік та приватних осіб. В асортименті компанії представлені різноманітні продукти, серед яких холтери добового ЕКГ та АТ для моніторингу серцевої діяльності та артеріального тиску, а також центрифуги, які забезпечують точність у лабораторних дослідженнях. Клієнти можуть холтер ЕКГ та центрифугу купити в інтернет-магазині, де також надаються професійні консультації та швидка доставка по всій Україні.
ФормаД працює тільки з перевіреними європейськими виробниками, тому всі товари, що вони пропонують, відповідають міжнародним стандартам якості. Вони надають не лише високоякісну продукцію, а й професійну допомогу при виборі медичних пристроїв та їх експлуатації.
Холтери добового ЕКГ та АТ – точний моніторинг серцевої діяльності та артеріального тиску
ФормаД пропонує холтери добового ЕКГ та АТ, що дозволяють моніторити серцеву діяльність і артеріальний тиск протягом 24 годин. Цей метод допомагає виявити порушення серцевого ритму, аритмію, ішемічну хворобу серця та стенокардію, зокрема під час фізичних навантажень чи стресу.
Холтер — це портативний пристрій, який фіксує всі зміни в серці за допомогою електродів, прикріплених до тіла пацієнта, і реєстратора, що передає дані.
Переваги:
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Об’єктивні дані про серце під час сну, фізичних навантажень і стресу.
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Виявлення серцевих порушень.
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Безпечний і безболісний метод.
Центрифуги – точність і ефективність для лабораторій
ФормаД пропонує високоякісні медичні центрифуги, які є важливим інструментом для лабораторних досліджень та діагностики. Вони використовуються для швидкого та точного розділення компонентів рідин за допомогою високої швидкості обертання. Це обладнання має широкий спектр застосування в медичних установах, фармацевтичних компаніях та біотехнологічних дослідженнях.
Де використовуються медичні центрифуги:
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Лабораторії — для аналізів крові, сечі та інших біологічних рідин.
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Медичні установи — для підготовки зразків до діагностики.
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Фармацевтичні компанії — у виробництві лікарських засобів.
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Біотехнологічні компанії — для досліджень у клітинній біології та генетиці.
Типи медичних центрифуг:
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Прямоходові центрифуги — для стандартних лабораторних аналізів.
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Розподільні центрифуги — для розділення рідин з різною густиною.
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Настільні центрифуги — компактні моделі для невеликих лабораторій.
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Промислові центрифуги — великі установки для серійного виробництва.
Переваги медичних центрифуг:
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Швидкість і ефективність — розділення компонентів за лічені хвилини.
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Висока точність — надійні результати для лабораторних досліджень.
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Простота в експлуатації — інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і автоматизовані налаштування.
Переваги роботи з ФормаД:
ФормаД — це ваш надійний партнер, який забезпечить якісним медичним обладнанням для ефективної діагностики та лікування.
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Офіційна гарантія на всю продукцію.
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Широкий асортимент: кардіологія, хірургія, лабораторії, неонатологія, реанімація, гінекологія та ін.
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Обладнання для дому: дозиметри, пульсоксиметри, термометри, іонізатори.
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Доставка по всій Україні, у тому числі адресна доставка до дверей.
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Низькі ціни та гарантія оригінальної якості.
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