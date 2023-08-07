Тернопільщина: на соціальні гарантії надійшло понад 4,1 млрд гривень

Упродовж семи місяців цього року суб’єкти господарювання області сплатили 4 млрд 135,5 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив в.о. начальникаГоловного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. Він додав, що порівняно з аналогічним періодом 2022року сплата зросла на 671.1 млн гривень.

Лише у липні наші краяни спрямували до бюджету 591.1млн грн єдиного внеску, що на 52,3 млн грн більше, ніж у липні минулого року.

Зауважимо, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадокбезробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2023 року це – 1474 гривень.