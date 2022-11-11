Тернопільщина налагоджує співпрацю з громадами Польщі

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся з керівництвом гміни Кшешовіце (Республіка Польща).

Про це Михайло Головко розповів на власній сторінці у соцмережі.

– З метою активізації та розвитку економічної діяльності, створення робочих місць налагоджуємо співпрацю між польськими гмінами та громадами Тернопільщини. Так, вчора зустрівся з керівництвом гміни Кшешовіце (Республіка Польща). Маючи партнерські стосунки з адміністративними одиницями європейських країн, гміна зацікавлена співпрацювати з нами, адже не має жодного партнера в Україні. За словами польських колег суспільство об’єднується, щоб допомагати Україні, а співпраця між органами місцевого самоврядування двох країн буде лише покращуватися, зокрема в контексті відбудови нашої економіки, – зазначив Михайло Головко.

Крім того, від імені Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини” Михайло Головко підписав Меморандум про наміри щодо співпраці з товариством «Проксіма-пріма» в особі Директора з розвитку пана Сташека Альвашека у сфері фандрайзингу та спільної участі в міжнародних грантових конкурсах і проектах, що фінансуються з міжнародних фондів.

– Наша мета – допомога громадам області, комунальним установам продовжувати активно розвиватися попри непросту економічну ситуацію, пов’язану з війною! Вірю у наші спільні сили, єдність, стійкість і, обов’язково, – у перемогу, – наголосив Михайло Головко.