Голова Тернопільської облради взяв участь у Всесвітньому форумі за демократію, який відбувся у Франції

«Демократія: нова надія» – тема Всесвітнього форуму за демократію – 2022, який цьогоріч відзначає своє 10-річчя.

На захід, який відбувався з 7 по 9 листопада у Раді Європи в Страсбурзі (Франція), були запрошені експерти, політики, активісти, представники органів місцевого самоврядування, щоб обговорити фактори, що спричиняють занепад демократії та шляхи їх подолання. Серед учасників – голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Під час Форуму делегати та учасники беруть участь різних панельних дискусіях, так званих «лабораторіях ідей», де розглядаються проблеми демократії під різними кутами. Форум організований Радою Європи у партнерстві з міською радою Страсбурга, Європейською спільнотою Ельзасу, регіоном Гранд-Ест та урядом Франції. З 2012 року “Всесвітній форум за демократію” на щорічній основі надає представникам з усього світу можливість поспілкуватися щодо демократії в різних країнах світу, проаналізувати її недоліки та обмеження і водночас генерувати нові ідеї у відповідь на виклики, які стоять перед нею, – зазначив Михайло Головко.