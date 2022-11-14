У Тернополі частково обмежать рух транспорту на проспекті Злуки

У Тернополі з 14 по 19 листопада частково обмежать рух транспорту на проспекті Злуки. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Працівники підрядної організації продовжують виконувати локальні поточні ремонти дорожнього покриття. На цій вулиці проводиться влаштування нових бордюрних каменів.

У зв’язку із цим на ділянці проспекту Злуки, зокрема від транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського – Злуки – Євгена Коновальця у напрямку вулиці 15 Квітня (зі сторони житлових будинків), рух транспортних засобів буде частково обмежений.