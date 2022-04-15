Тернопільщина: підприємства у березні сплатили 100,5 млн грн податку на прибуток

Упродовж січня-березня 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 158,1 млн грн податку на прибуток підприємств. При цьому до державного бюджету надійшло 141,2 млн грн цього платежу. Місцеві скарбниці з початку року отримали 16,9 млн гривень.

До загального фонду зведеного бюджету за перший квартал 2022 року надійшло 2,7 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Додаткові надходження склали 500 тис. грн, бо сплатили на 25 відсотків більше, ніж очікували.

У березні цього року до зведеного бюджету підприємства перерахували 100,5 млн грн податку на прибуток.