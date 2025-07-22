Тернопільщина поповнює шкільний автопарк: нові автобуси вже вирушили у громади

Сім нових шкільних автобусів передали громадам Тернопільської області. Цього разу транспорт отримали Білобожницька, Збаразька, Лановецька, Підволочиська, Шумська, Бучацька та Гусятинська громади.

Представникам громад урочисто вручили сертифікати, які підтверджують передачу автобусів закладам загальної середньої освіти.

Загалом у 2025 році для області вже закупили 28 шкільних автобусів.

Закупівля стала можливою завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів.

Загальна сума фінансування — понад 104 мільйони гривень.

«Це приклад ефективної співпраці між державою, обласною військовою адміністрацією та громадами, які взяли на себе частину фінансового навантаження. Разом ми працюємо над тим, аби діти мали належні умови для навчання», — зазначив представник адміністрації під час вручення сертифікатів.

До початку нового навчального року планується передати ще 21 автобус, у тому числі — для громад, де є потреба у перевезенні дітей з особливими освітніми потребами.

Головна мета — забезпечити рівний доступ до освіти для всіх дітей, незалежно від того, де вони проживають — у місті чи в селі.