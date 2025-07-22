Відеозвіт із будівництва ЖК «Варшавський Deluxe»: що нового на об’єкті?
Житловий комплекс «Варшавський Deluxe» від компанії «Креатор-Буд» — один із найзатребуваніших у Тернополі. Це сучасна малоповерхова забудова з ліфтами, великим протирадіаційним укриттям, якісним оздобленням і продуманим благоустроєм. Тут функціональність поєднується з естетикою в кожній деталі.
📌 Станом на початок липня:
✅ Будинки 1 і 2:
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готові на 100%;
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завершено благоустрій;
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триває озеленення території.
✅ Будинок 3:
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завершено зовнішні та внутрішні роботи;
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фахівці вкладають бруківку.
✅ Будинки 4 і 5:
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вікна встановлені повністю;
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триває монтаж покрівлі.
✅ У четвертому будинку паралельно виконуються фасадні роботи — утеплення мінеральною ватою.
📍 Інформація про продаж квартир — в офісі компанії «Креатор-Буд» за адресою:
Підволочиське шосе, 5 (біля Збаразького кільця), поруч парку Національного відродження.
📲 Телефон: 097 352 7007
🌐 Сайт: www.kreator-bud.com