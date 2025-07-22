Відеозвіт із будівництва ЖК «Варшавський Deluxe»: що нового на об’єкті?

Житловий комплекс «Варшавський Deluxe» від компанії «Креатор-Буд» — один із найзатребуваніших у Тернополі. Це сучасна малоповерхова забудова з ліфтами, великим протирадіаційним укриттям, якісним оздобленням і продуманим благоустроєм. Тут функціональність поєднується з естетикою в кожній деталі.

📌 Станом на початок липня:

✅ Будинки 1 і 2:

готові на 100%;

завершено благоустрій;

триває озеленення території.

✅ Будинок 3:

завершено зовнішні та внутрішні роботи;

фахівці вкладають бруківку.

✅ Будинки 4 і 5:

вікна встановлені повністю;

триває монтаж покрівлі.

✅ У четвертому будинку паралельно виконуються фасадні роботи — утеплення мінеральною ватою.

📍 Інформація про продаж квартир — в офісі компанії «Креатор-Буд» за адресою:

Підволочиське шосе, 5 (біля Збаразького кільця), поруч парку Національного відродження.

📲 Телефон: 097 352 7007

🌐 Сайт: www.kreator-bud.com



