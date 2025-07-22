За результатами митного аудиту на Тернопільщині до бюджету надійшло понад 4,3 млн грн

Протягом першого півріччя 2025 року Тернопільська митниця забезпечила надходження митних платежів на суму 4 млн 352 тис. гривень у межах напрямку митного аудиту.

Значна частина цієї суми — понад 2,5 млн грн — була донарахована за підсумками документальних перевірок, проведених у 2024–2025 роках. Імпортери вже сплатили 2 млн 523 тис. грн, що свідчить про дієвість контрольних заходів.

У квітні цього року в Єдиній автоматизованій інформаційній системі «Митні перевірки» запрацював новий модуль доперевірочного аналізу. У співпраці з фахівцями митного аудиту вже сформовано 93 проєкти аналізу ризиків, які забезпечили ще 904 тис. грн надходжень. Частина виявлених порушень на 153 тис. грн передана для подальших перевірок.

Окремо варто відзначити добровільну сплату платежів. Завдяки роз’яснювальній роботі митниці бізнес почав краще орієнтуватися у вимогах митного законодавства. Так, станом на 1 липня підприємства добровільно сплатили понад 1 млн грн.

Такий підхід дозволяє формувати прозору та прогнозовану систему митного контролю, яка не лише виявляє порушення, а й ефективно їх запобігає, зберігаючи баланс між інтересами держави та потребами бізнесу.