7 тисяч ліжкомісць для поранених у російсько-українській війні розгорнули на Тернопільщині

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Лікарні готові приймати людей.

В області планова медична допомога призупинена. Наразі надається лише ургентна допомога.

«Ми зупинили планову медичну допомогу для того, щоб медзаклади області могли у будь-який момент приймати поранених. Лікарні забезпечені 3 місячним запасом медикаментів. Центр переливання крові повністю укомплектований усіма групами крові усіх резус-факторів. Для зручності та ефективності наповнення банку крові розроблено реєстр донорів крові у Тернополі. Так, у разі необхідності крові, тернополянам будем повідомляти. Для усіх охочих спеціалісти проводять курси домедичної допомоги в екстремальних умовах на базі симуляційного центру ТНМУ ім. І. Горбачевського. Щоденно, за попереднім записом, навчання проходять 100 людей», – зазначає Ольга Ярмоленко.

Навчання із надання домедичної допомоги проводять інструктори Товариства Червоного Христа України у Тернополі та на базі екстреної медичної допомоги.