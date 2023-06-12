Тернопільщина та Закарпатття підписали Меморандум про співпрацю

Підписали Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською та Закарпатською обласними радами.

Меморандум передбачає створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального співробітництва у соціально–економічній, культурній та гуманітарній сферах

Зокрема, йдеться про зміцнення та розвиток співробітництва обласних рад у галузях охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури, туризму, спорту, екології, раціонального використання природних ресурсів і залучення інвестицій, у томі числі міжнародної технічної допомоги

– Ми об’єднуємо свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати на розвиток та процвітання наших областей, громад та держави. Все буде Україна! – повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.