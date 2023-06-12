05:07 | 13.06.2023
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Тернопільщина та Закарпатття підписали Меморандум про співпрацю

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Підписали Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською та Закарпатською обласними радами.

Меморандум передбачає створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального співробітництва у соціальноекономічній, культурній та гуманітарній сферах

Зокрема, йдеться про зміцнення та розвиток співробітництва обласних рад у галузях охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури, туризму, спорту, екології, раціонального використання природних ресурсів і залучення інвестицій, у томі числі міжнародної технічної допомоги

Ми об’єднуємо свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати на розвиток та процвітання наших областей, громад та держави. Все буде Україна!повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

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