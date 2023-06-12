Замки, церкви, монастир на Тернопільщині можна буде відвідати віртуально

Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень памʼяток культурної спадщини завдяки підтримці Український культурний фонд розпочинає реалізацію грантового проєкту «Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам`ятками Тернопільщини».

У рамках проєкту планується створити 20 віртуальних турів у форматі відео 360° маловідомими пам’ятками оборонного типу Тернопільщини. А саме:

– 8 замків у населених пунктах Кривче, Скала-Подільська, Золотий Потік, Язловець, Підзамочок, Сидорів, Микулинці, Чортків;

– 5 костелів у Сидорові, Залізцях, Язлівці, Лосячі, Біщі;

– 6 церков у Підвисокому, Збручанському, Язлівці, Кошилівцях, Залужжі, Стіжку;

– 1 монастир у с. Підгора.

Вказані віртуальні тури будуть озвучені трьома мовами: українською, англійською та польською.

Партнери проєкту – Національний заповідник “Замки Тернопілля” та Тернопільська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Реалізація проєкту дасть можливість отримати інформацію, в тому числі застосувавши сучасні інформаційні технології, про невідомі сторінки історії краю, про його пам’ятки, сприятиме формуванню цілісного образу Тернопільщини від найдавніших часів до сьогодення.

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