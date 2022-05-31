Тернопільщина: у сфері бізнесу задіяні понад 62 тисячі осіб

На початок травня 2022 року в Головному управлінні ДПС у Тернопільської області перебували на обліку 62023 основних платники податків. Значна частина з них – приватні підприємці (37116 осіб). Трохи менше перебувало на обліку юридичних осіб, а це 24907 суб’єктів господарювання. Порівняно з січнем-квітнем минулого року підприємців побільшало на 1422 особи та додалося 286 юросіб.

Лише у квітні взяли на облік 396 платників податків, з яких 331 фізичних та 65 юридичних осіб. Припинили діяльність упродовж цього часу 390 суб’єктів господарювання, з них 78 юросіб та 312 приватних підприємців.

Зросла кількість платників єдиного соціального внеску. Так, на початок травня цього року в органах ДПС області на обліку перебували 98794 платники цього платежу, з них 26724 юридичних та 72070 фізичних осіб. Порівняно з січнем-квітнем 2021 року їхня кількість зросла на 4152 платники.