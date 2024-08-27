Тернопільщина: за минулорічні витрати держава повернула майже 19 мільйонів гривень

Станом на початок серпня 4541 особа задекларувала 113,02 млн грн витрат з метою отримання податкової знижки (минулого року за відповідний період 3571 особа задекларувала 74,5 млн грн). Із них 3666 осіб (80,73%) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання на суму 95,2 млн грн; 823 декларанти відобразили витрати зі сплати страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя; 24 – зі сплати відсотків за іпотечними кредитами; 8 – витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей; 6 – витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів; 7 – витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла тощо.

За наслідками перерахунків громадянам нараховано до повернення 20,34 млн грн податку на доходи фізичних осіб, з яких 18,92 млн грн вже повернуто на рахунки 4210 декларантам (92,7% від загальної кількості).

Варто нагадати, що у випадку виникнення обов’язку подання декларації про майновий стан та доходи громадяни зобов’язані подати її до 1 травня, наступного за звітним роком. Однак, якщо особа хоче скористатися правом на податкову знижку, то подати декларацію можна до 31 грудня включно.