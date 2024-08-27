росія цієї ночі знову атакувала Хмельниччину

Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Повідомляє голова Хмельницької Військової адміністрації Сергій Тюрін.

Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію.

Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунутах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.

Дякуємо нашим Збройним Силам України, працівникам ДСНС, нашим енергетикам та кожному, хто працює над ліквідацією наслідків обстрілів!