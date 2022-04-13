Весняний призов скасували: що потрібно знати жителям Тернопільщини

Весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань України у 2022 році не проводитиметься. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.