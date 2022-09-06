На Чортківщині попрощалися з двома бійцями

В останню дорогу провели Героя із Чорткова Балика Андрія…

Сьогодні чортків’яни зі сльозами на очах та на колінах провели в останню дорогу загиблого на війні Героя Балика Андрія. Йому було всього 34 роки. У Героя залишились батьки, дружина та донечка, сестра і брат… Повідомляють у міській раді.

Попрощатися із захисником України до Церкви Святого рівноапостольного князя Володимира Великого у Чорткові прийшли рідні, близькі, військовослужбовці та жителі Чортківської громади.

Андрій Балик був призваний на службу 20 червня цього року. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу 98 піхотного батальйону. Загинув 31 серпня о 12:30 год. під час виконання бойового завдання на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу збройних сил російської федерації.

Також сьогодні в селі Шульганівка Нагірянської громади попрощалися з Богданом Стрілецьким. 37-річний боєць загинув 29 серпня під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенське Херсонської області, розповів голова громади Ігор Кіндрат. Залишилася мати, дружина, двоє синів, сестра. “Світла дитина, янгол, культурний, вихований, люблячий син, брат, батько. Завжди вихований. Працював на спиртзаводі, потім був на заробітках. В 2020 році він пішов на контракт. В 2021 році був в ООС”, – розповіла староста Шульганівського, Старостиньского округу Людмила Гулька. У бійця залишилася мати, дружина, двоє синів, сестра. Герої не вмирають. Вони назавжди житимуть у наших із вами серцях. Пам’ятаймо про їхню пожертву та робімо все задля якомога швидшої великої перемоги українського народу над московською ордою.

Слава Україні!