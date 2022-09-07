На аукціон виставлять три спиртзаводи Тернопільщини
Наприкінці вересня на аукціон виставлять три спиртзаводи Тернопільщини. Про це повідомили на брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш та в.о голови Фонду державного майна Ольга Батова.
Участь в торгах візьмуть перші об’єкти приватизації, серед яких Марилівський, Борщівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.
«Завдання таких аукціонів – залучити інвестиції до тих підприємств, які неефективні або непрацюючі. Роками люди спостерігають, як вони руйнуються й не приносять користі абсолютно нікому. В результаті продажу таких об’єктів, бізнес генеруватиме державі постійний дохід та зробить нашу економіку сильнішою», – сказала Ольга Батова.
Також голова Тернопільської ОВА зазначив, що спиртові заводи знаходяться на стадії руйнувань, тож чим швидше їх вдасться приватизувати, тим швидше з’являться нові робочі місця й наповнюватиметься бюджет області :
«Ми плануємо виставити й інші великі нефункціонуючі підприємства. На території нашої області розміщено 14 спиртових заводів, які або не працюють, або ж працюють частково. Сьогодні держава витрачає великі кошти на їх утримання й охорону, тож рентабельніше буде їх реорганізувати шляхом приватизації».
- 1️9 вересня пройде аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 25 млн. гривень.
- 2️0 вересня відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 54 млн. гривень.
- 2️1 вересня відбудуться торги з продажу Борщівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 27,5 млн. гривень.