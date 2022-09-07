Наприкінці вересня на аукціон виставлять три спиртзаводи Тернопільщини. Про це повідомили на брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш та в.о голови Фонду державного майна Ольга Батова.

Участь в торгах візьмуть перші об’єкти приватизації, серед яких Марилівський, Борщівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області.

«Завдання таких аукціонів – залучити інвестиції до тих підприємств, які неефективні або непрацюючі. Роками люди спостерігають, як вони руйнуються й не приносять користі абсолютно нікому. В результаті продажу таких об’єктів, бізнес генеруватиме державі постійний дохід та зробить нашу економіку сильнішою», – сказала Ольга Батова.

Також голова Тернопільської ОВА зазначив, що спиртові заводи знаходяться на стадії руйнувань, тож чим швидше їх вдасться приватизувати, тим швидше з’являться нові робочі місця й наповнюватиметься бюджет області :

«Ми плануємо виставити й інші великі нефункціонуючі підприємства. На території нашої області розміщено 14 спиртових заводів, які або не працюють, або ж працюють частково. Сьогодні держава витрачає великі кошти на їх утримання й охорону, тож рентабельніше буде їх реорганізувати шляхом приватизації».

1️9 вересня пройде аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 25 млн. гривень.

2️0 вересня відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 54 млн. гривень.

2️1 вересня відбудуться торги з продажу Борщівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 27,5 млн. гривень.