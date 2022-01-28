Тернопільська обласна рада передає своє майно для розміщення батальйонів тероборони, – Михайло Головко



Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко заявив, що питання забезпечення першочергового розгляду та вирішення завдань територіальної оборони – пріоритетне для нього і всього депутатського корпусу.

Нещодавно під керівництвом голови облради відбулася нарада щодо формування підрозділів територіальної оборони в Тернопільській області, у рамках якої було обговорено питання виділення приміщень для бригади та батальйонів територіальної оборони Тернопільської області.

– Вчора члени постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності підтримали клопотання квартирно-експлуатаційного відділу м. Тернопіль Командування сил логістики Міністерства оборони України щодо надання в оренду комплексу будівель Чортківського обласного протитуберкульозного диспансеру в селі Білобожниця і комплексу будівель комунального некомерційного підприємства «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради у місті Кременець для розміщення батальйону територіальної оборони, – повідомив Михайло Головко.

Голова обласної ради наголосив на тому, що Тернопільщина – патріотичний край.

– Ми ніколи не стояли та не будемо стояти осторонь питання територіальної цілісності нашої держави і забезпечення безпеки громадян. Зараз, в умовах явної загрози з боку агресора, ми особливу увагу приділяємо формуванню підрозділів територіальної оборони та підтримці їхньої діяльності на Тернопільщині, – акцентував Михайло Головко.