Тернопільська обласна рада затвердила створення Агенції регіонального розвитку

Депутати прийняли рішення створити Агенцію регіонального розвитку, співзасновником якої беде Тернопільська обласна рада.

Основними напрямками діяльності Агенції регіонального розвитку є формування позитивного іміджу, підвищення інвестиційної привабливості Тернопільщини, розроблення та реалізація проектів регіонального розвитку, залучення іноземних інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для розвитку регіону.

«Діяльність таких агенцій, спрямованих на комплексний розвиток регіону, – це світовий досвід, – наголошує голова обласної ради Віктор Овчарук. – І хоча це питання викликало певні дискусії у сесійній залі, депутати підтримали таке рішення».

Агенція регіонального розвитку, співзасновником якої є обласна рада, працюватиме над залученням інвестицій в економіку області, ресурсів міжнародної технічної допомоги та фінансових організацій, створенням умов для розвитку бізнесу, підготовкою бізнес-планів як для області в цілому, так і для регіонів, братиме участь у міжнародних програмах та проектах.

«Міжнародні донори традиційно співпрацюють не з державними установами та органами влади, а саме з неприбутковими організаціями та установами, якою буде Агенція регіонального розвитку, – додав Віктор Овчарук. – Відтак, установа зможе брати участь у міжнародних проектах та програмах, спрямованих на розвиток підприємництва, туризму, створенням індустріальних парків тощо. Одна із багатьох функцій діяльності Агенції – розробка проектів та програм, які підтримуються Державним фондом регіонального розвитку. Ще один важливий аспект – допомога об’єднаним територіальним громадам при підготовці ними різних проектів. Завдань та функцій в Агенції є багато, і спрямовані вони на одне – розвиток Тернопілля».