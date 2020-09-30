Тернопільська облрада поставила під загрозу навчання дітей з особливими потребами!

Батьки та колектив Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів намагаються захистити право своїх дітей на освіту.

Під час засідання 25 вересня Тернопільська обласна рада прийняла рішення про реорганізацію навчального закладу для дітей з вадами слуху шляхом об’єднання з колегіумом для дівчат «Знамення».

Це рішення стало несподіванкою, як для батьків та колективу, так і для управління освіти ОДА. Адже у плані реорганізації інтернатних закладів, котрі підлягають першочерговій реорганізації, Тернопільської спеціальної загальноосвітньої немає.

“Процес відбувся без будь-якого відома як батьківського комітету, та колективу навчального закладу, без повідомлення управління освіти. Процес мав би відбутися так, як цього вимагає законодавство. Ми прекрасно розуміємо і знаємо проблеми матеріально технічної бази ліцею «Знамення», що воно потребує покращення, але не таким чином, як відбулося у рішення обласної ради”, – розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

Відтак можна говорити про те, що рішення буле прийнято з грубими порушенням. В результаті це вилилося у пікети та перекриття дороги.

Обласна рада має достатньо вільних приміщень, щоб вирішити питання покращення матеріальної бази ліцею «Знамення» без шкоди для дітей, які навчаються у спеціалізованій школі. Не можна таке важливе для колективу і дітей питання приймати без їхнього погодження. Особливо, коли мова йде про дітей з особливими освітніми потребами.